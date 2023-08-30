На этом заседании Мосгорсуд признал законным его арест по делу о призывах к экстремизму.

Жена террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) утверждает, что его возили в суд в Москве вместе с пленными украинскими военными.

По словам его супруги Мирославы Регинской, Стрелкова везли на суд из Лефортово "в автозаке с гражданами Украины, обвиняемыми в военных преступлениях в Мариуполе".

"Адвокат сообщил,что в процессе доставки Игоря из Лефортово в суд, он ехал в автозаке с гражданами Украины, обвиняемыми в военных преступлениях в Мариуполе. Считаю, что такого рода практика представляет потенциальную угрозу моему мужу. Расцениваю это как преступную халатность руководителей конвойной службы", - написала Регинская.

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На этом заседании Мосгорсуд признал законным арест Стрелкова по делу о призывах к экстремизму.

В апелляционной жалобе адвокаты заявили, что нет обоснованных причин для содержания Гиркина в СИЗО и просили суд рассмотреть возможность заменить его мерой пресечения в виде домашнего ареста.

Адвокат Королева заявила, что у Гиркина имеются заболевания, из-за которых он не может находиться в СИЗО.

Задержание террориста Гиркина в РФ - детали

Мещанский суд Москвы взял Гиркина под стражу на два месяца. После месяца содержания в российском СИЗО бывший полевой командир боевиков "ДНР" Игорь Гиркин начал испытывать серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщила его жена Мирослава Регинская.

Соратники российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) опубликовали фрагмент из ответа заместителя префекта Восточного административного округа Москвы. В нем говорится, что в столице все еще действует указ мэра о режиме повышенной готовности, который ввели в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

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