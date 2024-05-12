Затоплены сотни домов.

Россия продолжает уходить под воду. Из-за паводков тонет Омская область страны-агрессора – там прорвало дамбу.

В росСМИ сообщают, что затопило сотни домов, проводится эвакуация населения. Губернатор Омской области Виталий Хоценко утром 11 мая заявил, что уровень воды в реках Иртыш, Ишим, Туй растет.

"Продолжаем максимально укреплять насыпи, чтобы сдерживать натиск стихии. Согласно прогнозу, есть угроза затопления населенных пунктов в Тевризском и Тарском районах", – сказано в сообщении.

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Позже российский чиновник отметил, что на севере области сложилась "довольно непростая ситуация", связанная с весенним паводком. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в реках на севере области продолжит расти.

"13-15 мая половодье может прийти в Тарский и Муромцевский районы. Работаем над укреплением насыпей, готовы пункты временного размещения для наших жителей. На данный момент из зоны затопления в Усть-Ишимском районе эвакуировано более 400 человек. Пострадавших и погибших нет", – добавил он.

Наводнения в России

В начале апреля в городе Орск Оренбургской области РФ из-за повреждения дамбы затопило часть города.

Вслед за Орском под воду начал идти Оренбург. В середине апреля росСМИ сообщали об угрозе и для других населенных пунктов Южного Урала.

Позже паводок добрался до Западной Сибири. Так, в Томской области подтоплено более 100 домов. В Кемеровской области из берегов вышла река Мрассу, а в Новосибирской было подтоплено 200 участков.

Большая вода "пришла" и в Курган. Уровень воды в Тоболе на ряде участков превысил максимум 1994 года.

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