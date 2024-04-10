По данным СМИ, угроза очень высока.

Из-за наводнения в Орске может затопить стационарную надгоризонтную радиолокационную станцию большой дальности "Воронеж М".

Об этом пишет российский проект ВЧК-ОГПУ, ссылаясь на источники. По их данным, работа станции, расположенной неподалеку от поселка Кумак, уже остановлена. Из-за отключения РЛС возникли проблемы с отслеживанием пусков межконтинентальных баллистических ракет на южном направлении.

"Угроза окончательного затопления РЛС "Воронеж" очень высока. Если это произойдет, то восстановить радиолокационную "дыру" быстро не получится, потребуется как минимум несколько лет", - говорится в сообщении.

Станцию "Воронеж-М" в Оренбургской области ввели в эксплуатацию в декабре 2017 года. Ее дальность - 6000 км.

Наводнение в Орске: последние новости

Напомним, 5 апреля в Орске прорвало дамбу, власти объявили об экстренной эвакуации из нескольких районов. Ситуация ухудшалась, позже вода добралась до Оренбурга.

По данным российских СМИ, во время наводнения погибли как минимум пять человек. Также местные жители жалуются на мародеров. Вчера вечером стало известно, что принудительную эвакуацию ввели и в Курганской области.

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