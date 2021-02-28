По словам правозащитника, заключенные не в восторге от будущего соседства с известным политиком.

Российского оппозиционера Алексея Навального этапировали в колонию ИК-2 во Владимирской области. При этом по прибытию Навального не били, что вызвало удивление среди заключенных.

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Об этом сообщают «Открытые медиа» ссылаясь на активиста фонда «Русь Сидящая» Руслана Вахарова.

По словам правозащитника, заключённых ИК-2 удивило то, что «приёмку» этапа 27 февраля сотрудники колонии провели строго по правилам внутреннего распорядка. Ни Навального, ни прочих прибывших с ним заключенных не били.

Как отмечается, обычно вновь прибывших в ИК-2 осуждённых могли ударить сразу на выходе из автозака по пути на обыск. «Приёмка» без рукоприкладства оказалась в новинку тем, кто давно отбывает там наказание.

При этом заключенные не в восторге от будущего соседства с известным политиком.

«Зэков пугает неизвестность, там все не рады появлению Навального — у них только жизнь в заключении наладилась, а теперь могут „гайки закрутить“ [ужесточить режим]», — пояснил Руслан Вахапов в разговоре с журналистами.

Теперь Навальный отбудет карантин, после чего его зачислят в один из отрядов.

Дело Навального: подробности

Навальный находится под стражей с 17 января. Его задержали сразу же после того, как он прилетел в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления.

2 февраля суд в Москве удовлетворил ходатайство о замене ему условного срока на реальное лишение свободы в колонии общего режима после того, как Федеральная служба исполнения наказаний обвинила Навального в нарушении условий испытательного срока.

С учетом пребывания под домашним арестом и в СИЗО Навальному осталось пробыть в колонии около 2 лет 5 месяцев.

22 февраля главы МИД стран-членов ЕС решили применить новый глобальный режим санкций за нарушение прав человека в связи с уголовным преследованием Навального.

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Автор: УНИАН