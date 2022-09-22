Андрей Пионтковский не исключил, что оппозиционер может внезапно оказаться на свободе.

Российский оппозиционный лидер Алексей Навальный внезапно появился на телевидении на фоне объявления в России частичной мобилизации. Подобную антипутинскую акцию могли организовать тюремщики.

Об этом рассказал российский публицист Андрей Пионтковский в эфире ФЕЙГИН LIVE.

Он не исключил, что Навальный так же неожиданно может оказаться на свободе.

"Этого не могло бы произойти без согласия работников ФСИН. Это явно антипутинская акция. Если потом какие-нибудь работники ФСИНа, получив приказ от какого-то из своих руководителей, выпустят Навального из камеры и доставят его на один из антивоенных митингов, на которых уже присутствуют сотни людей, а могут быть и тысячи", - рассказал Пионтковский.

По его словам, людей у власти, недовольных Путиным, было много, а после того, как он поставил всю власть раком, стало еще больше. При этом он указал, что линия раскола проходит как внутри правящего класса, так и между властью и глубинным народом.

Дело Алексея Навального - что известно

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления "новичком" летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево", где оппозиционера задержали сотрудники полиции. В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию. 18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок на 3,5 года на реальный по делу "Ив Роше". Всего Навальный в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что оппозиционный политик сам сдался российской полиции.

"Я исхожу из того, что (Алексей Навальный, - ред.) сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел", - подчеркнул российский лидер.

20 октября 2021 года стало известно, что в Европейском парламенте решили присудить премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова критику Кремля Навальному.

25 января 2022 года Росфинмониторинг внес Навального и его соратников - Любовь Соболь, Георгия Албурова и Вячеславя Гимади - в реестр террористов и экстремистов. Это является основанием для замораживания банковских счетов.

22 марта Лефортовский суд приговорил оппозиционного политика к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,2 миллиона рублей. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве и в неуважении к суду.

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