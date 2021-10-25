Весь прогрессивный Русский міръ с глубокой тревогой ожидает приезда бывшей крымской прокураторши Натальи Поклонской послицей в Кабо-Верде, где ее должна убить и похитить международная фашистская мафия киевской хунты. Ниточка тянется за океан, но и православные витязи, к счастью, не лаптем шиты!

Киевские власти уже разработали кровавую спецоперацию по похищению Няши и вывозу ее в дипломатическом багаже на территорию Украины, где ее изнасилует и убьет Дмитрий Гордон

С тех пор, как Наталье было велено куковать на пустынном острове без воды и деревьев вовеки веков аминь, ее никак не могут вытолкать из депутатской квартиры. По слухам, не пролезает портрет Николая Второго, с которым Наталья поначалу собиралась ехать послом в Ватикан , чтобы показать местным истинного бога, да как-то не сложилось. Российская пресса утешает Наталью, что Ватикан никуда от нее не денется, просто сначала надо пройти курсы выживания; украинский МИД, в свою очередь, шлет в Кабо-Верде возмутительные письма о том, что к ним из России приезжает известная воровка-клофелинщица, но все это еще полбеды...

Как выяснил телеканал "Царьград" , киевские власти уже разработали кровавую спецоперацию по похищению Няши и вывозу ее в дипломатическом багаже на территорию Украины, где ее изнасилует и убьет Дмитрий Гордон.

После экзекуции Поклонскую отбуцают в аэропорт и вывезут в Украину дипломатическим спецбортом, где ее будет ждать еще более изощренная расправа

План злоумышленников основан на том, что Наталью сразу по прибытию в Кабо-Верде надо оглушить страшным ударом в глаз, связать, засунуть в мешок, подвесить тот мешок на балку и бить ломом до того, как Поклонская успеет добраться до местного вождя с верительными грамотами - в этот промежуток времени на нее еще не будет распространяться защита Венской конвенции о правах дипломатов. Гордон будет очернять имидж жертвы, объясняя редким прохожим, что поймали молодую людоедку; прохожие, по замыслу, будут смеяться и отвечать: "Будешь жарить шашлык из этот людоедка, не забудь пригласить". Это будут, разумеется, не простые прохожие, а переодетые члены особо опасной киевской спецгруппы, которая отличилась в ходе похищения из Молдовы судьи Чауса. Именно на них возлагается основная карательная роль в этой истории. После экзекуции Поклонскую отбуцают в аэропорт и вывезут в Украину дипломатическим спецбортом, где ее будет ждать еще более изощренная расправа.

Все знают, где Кощей хранил свое яйцо, - в заду у утки. Если плотненько засунуть туда Наталью Поклонскую, никто ни о чем не догадается!

Российская общественность крайне возмущена грядущим терактом нацистской хунты, готовящимся по прямой указке НАТО, которую лично привез и подарил Зеленскому на прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин, Поклонскую спасают всем миром, но что может сделать даже лучшая в мире охрана против превосходящих сил заокеанской военщины? В конце концов, откуда уверенность в том, что Гордон, незаметно затесавшись в толпу встречающих, не пырнет Наталью в живот своим холодным ножом?

К счастью, творческое мышление, основанное на богатых православных традициях русского народа, всегда спасает русских людей даже в, казалось бы, абсолютно безвыходных ситуациях. "Теракта никто не отменял. Вспомните убийство посла Карлова в Турции. Поэтому надо охранять Поклонскую, как Кощей яйцо!" - подсказал спецслужбам остроумный и надежный метод русский журналист Аббас Джума. Все знают, где Кощей хранил свое яйцо, - в заду у утки. Если плотненько засунуть туда Наталью Поклонскую, никто ни о чем не догадается!

Сказано - сделано. Осталось только смастерить утку подходящих размеров, а это занимает некоторое время. По мнению ряда аналитиков, именно этим обстоятельством и объясняется столь длительная задержка в отправке Натальи по месту прохождения дальнейшей службы. Зато безопасность будет обеспечена на все сто процентов, и в дальнейшем нового посла РФ в Кабо-Верде будет ожидать по-настоящему комфортная и очень интересная жизнь! Вот как живописуют прелести места новой работы Поклонской российские СМИ: "Зелени на этих островах почти нет, большая часть их территории представляет собой безлюдную каменистую пустыню. Растительный мир представлен в основном жёстким кустарником. Источников пресной воды на островах почти нет, поэтому местные получают её, собирая и отстаивая воду после дождей. С едой тоже не всё благополучно. Зато чего в Кабо-Верде достаточно, так это наркотиков. Словом, на новом поприще экс-прокурора Крыма ждёт много интересных открытий!". Скорее всего, самое интересное из них будет состоять в осознании того факта, что суд в Украине, кажется, мог бы стать для Натальи еще и не самым плохим вариантом.

Василий Рыбников