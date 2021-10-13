Президент России назначил Поклонскую чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Кабо-Верде.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к властям Кабо-Верде по поводу преступной деятельности Натальи Поклонской, которая после российской аннексии Крыма возглавила подконтрольную Кремлю прокуратуру Крыма, а позже стала депутатом Госдумы РФ.

Об этом сообщил спикер украинского МИД Олег Николенко в комментарии корреспонденту УНИАН.

"В связи с назначением Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде напоминаем, что бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии", - подчеркнул Николенко.

В связи с этим, спикер заявил, что Поклонской "спрятаться не получится даже в Африке".

Читайте такжеКремль утверждает, что Нуланд выступает за особый статус Донбасса в составе Украины"МИД Украины уже поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности гражданки Поклонской", - подчеркнул Николенко.

Как сообщает официальный интернет-портал РФ, президент России Владимир Путин назначил Поклонскую Чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Кабо-Верде

Наталья Поклонская - справка УНИАН

Поклонская до оккупации Крыма работала в органах прокуратуры Украины, а также была прокурором АРК. Весной 2014 года была назначена оккупационными властями "прокурором Республики Крым". Именно она инициировала уголовное преследование крымских татар и запрет в 2016 году деятельности Меджлиса.

13 октября Путин осуществил мечту" экс-"прокурора" Крыма Поклонской и отправил ее в Африку.

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Автор: Виталий Саенко