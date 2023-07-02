Захватчика забрали из госпиталя в вытрезвитель, но там он совершил попытку суицида.

В здании Солнечногорского гарнизонного военного суда российский оккупант вскрыл себе вены.

Как сообщает канал "ВЧК-ОГПУ", горе-самоубийцей оказался 30-летний "участник войны на территории Украины". 28 июня работники военной комендатуры забрали его из военного госпиталя.

"Боец был ранен в пятую точку и напился в больнице до умопомрачения. Буяна поместили в карцер в здании 8 на Красноармейской улице Солнечногорска, который давно используется не только как место для содержания подсудимых, но и как вытрезвитель для военных", - говорится в сообщении.

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Солдат потребовал отпустить его, а затем попросил воды. С помощью бутылки он попытался свести счеты с жизнью. Врачи спасли оккупанта.

Чем еще "отличились" оккупанты в РФ

Российские оккупант-военные преступники. Этот статус они подтверждают и в Украине, и в России. Недавно в селе Новый Бурец жители жаловались на боевика из ЧВК "Вагнера", который вернулся с войны в Украине в отпуск. Сначала он терроризировал местных жителей, а затем убил женщину, которая сдавала ему жилье.

Впоследствии стало известно, что в Новосибирске мужчина с шевроном, похожим на символику "группы Вагнера" изнасиловал двух школьниц 10 и 12 лет. Кроме того, 14 мая в Балтийске Калининградской области задержан военнослужащий в / ч 71707 Севастополя 24-летнего лейтенанта Константина Чистякова. Он жестоко избил и изнасиловал девушку

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