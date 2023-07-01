В Минобразования РФ формируют новую учебную программу для девушек школьного возраста, которая предусматривает готовить из них санитарных инструкторов.

В школах на временно оккупированной территории Луганской области российские захватчики планируют подготовку девушек быть санитарными инструкторами. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор в своем Telegram-канале.

"В новом учебном году в школах так называемой "ЛНР" вместо дисциплины по безопасности жизни в программу включат предмет "Защита родины" - пропаганда со школьной парты. Кроме того, в Минобразования РФ формируют новую учебную программу для девушек школьного возраста, которая предусматривает готовить из них санитарных инструкторов. Не портных или поваров, не дизайнеров или программистов, а медицинских сестер для военных формирований", - заявил он.

Также Лысогор проинформировал, что роддом в Новопскове россияне обустроили под свой госпиталь.

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По его словам, перед тем как в роддоме открыть полевой госпиталь, оккупанты вывезли оттуда оборудование и мебель.

Ситуация на Луганщине

Как сообщал УНИАН, ранее Лысогор сообщил, что в июне россияне вывезли из Луганской области 150 детей, собираются вывезти еще 750 несовершеннолетних.

Он отметил, что первую группу детей забрали из Старобельского района, их якобы вывезли на оздоровление в Россию.

Глава ОВА сообщил, что у 70% школьников на оккупированной территории Луганской области врачи из РФ нашли "патологии", чтобы отправить их на лечение в Россию.

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