В итоге надпись частично затоптали, но недалеко от нее появилась новая - "Путин вор".

В Петербурге сотрудники МЧС приехали заливать водой большую надпись «Навальный», оставленную на заснеженной поверхности реки Фонтанки.

Читайте такжеНемому россиянину выписали штраф за скандирование лозунгов на протестахВидеозапись начала этой странной «спецоперации» опубликовала на своей странице в Facebook юрист российского «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь.

На записи видно, что экипаж пожарной машины развернул шланги и готовится, вероятнее всего, смыть надпись.

Как пишет «Медиазона» со ссылкой на очевидцев, сотрудники МЧС сначала пытались залить надпись водой из шланга, но напора не хватило. После этого к набережной подъехали полицейские.

В пресс-службе управления МЧС на это заявили, что «машина спасателей могла там оказаться совсем по другим делам».

Вскоре же появилась информация, что надпись частично затоптали, но недалеко от нее появилась новая - «Путин вор».

Что известно о задержании и аресте Навального в России

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок в 3,5 года на реальный по делу"Ив Роше". Всего Навальный, в соответствии с решением, должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

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Автор: Катерина Шварц