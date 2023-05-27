Эксперт в эфире федерального канала заявил, что Европа иначе не помирится с Россией.

На федеральном канале РФ открыто призвали отправить диктатора Владимира Путина в отставку, чтобы наладить отношения с Европой.

Фрагмент эфира появился в сети. Во время одной из пропагандистских программ эксперт Борис Надеждин заявил, что Европа не будет дружить с путинской Россией. Для того, чтобы наладить отношения, необходимо сменить президента.

"При нынешнем политическом режиме нам не "светит" вернуться в Европу. Надо сменить руководство страны, которое прекратит эту историю и выстроит нормальные взаимоотношения с европейскими странами, и все станет на свои места. В следующем году выборы президента - надо выбрать кого-то другого, и все", - сказал Надеждин под попытку ведущих заткнуть ему рот.

Новости роспропаганды

Хоть проблески здравого смысла на росТВ появляются, фейки для россиян не перестают придумывать фейки. По данным британской разведки, с начала полномасштабного вторжения в Украину Кремль систематически использовал пропаганду как основной элемент своей стратегии.

Недавно на российском ТВ один из" экспертов " предложил обучать в России "шотландских террористов". Перед этим туда припихался дед-Ванга с Донбасса. Видео с "пророком" сразу начали разгонять инфоресурсы РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: