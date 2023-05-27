Кремль вновь активизировал информационную кампанию, рассчитанную на страны Запада.

Кремль снова пытается давить на Запад, чтобы он заставил Украину пойти на уступки и вести переговоры на выгодных для России условиях.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW). По их наблюдению, Россия активизировала информационную кампанию, призванную усилить давление Запада на Украину.

26 мая Кремль заявил, что президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой выразил "открытость российской стороны к диалогу на политико-дипломатическом треке, который до сих пор блокируется Киевом и его западными спонсорами".

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"Заявление Путина не свидетельствует о том, что РФ заинтересована в переговорах с Украиной. Кремль не создал никаких серьезных оснований для переговоров и не отказался от своих максималистских целей – принудить украинское правительство к капитуляции. Кремль, вероятно, пытается усилить свои ложные заявления о готовности к переговорам с Украиной на фоне прибытия 26 мая в Москву специального представителя Китая по делам Евразии Ли Хуэй для обсуждения мирного урегулирования войны России в Украине путем переговоров", - отметили аналитики.

Переговоры с РФ - последние новости

Россия иногда публично заявляет о якобы готовности к переговорам с Украиной, но все это только блеф. Ранее возможность переговоров с действующим лидером РФ Владимиром Путиным также исключил гарант Украины Зеленский.

Во время визита в Италию (13 мая) президент Украины рассказал, что Путин ведет себя как принцесса. По словам Зеленского, до начала войны он пытался выйти на контакт с Путиным, чтобы договориться о завершении войны на востоке наших территорий. Но тогда Путину постоянно было что-то не так, и он отказывался говорить.

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