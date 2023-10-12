В текущем году затраты на производство и оборот алкоголя могут вырасти не менее чем на 10%.

Союз производителей алкогольной продукции попросил Минфин РФ повысить минимальные цены на водку с 2024 года на 7% из-за девальвации рубля, пишет "Коммерсант".

Минимальные отпускные цены предлагается повысить с 229 руб. до 243 руб., а в рознице - с 281 руб. до 301 руб. за бутылку 0,5 л.

По плану акциз на водку с 2024 года должен был увеличиться на 5%, до 128,6 руб. на бутылку 0,5 л. Но компании столкнулись с удорожанием импортных укупорочных средств, тары и ингредиентов на фоне падения рубля и роста затрат на логистику.

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В текущем году затраты на производство и оборот алкоголя могут вырасти не менее чем на 10%. В этой связи повышение минимальных цен позволит избежать продажи водки ниже себестоимости и снижения производства, подчеркивают в союзе. В Минфине решили поддержать предложение производителей, сказали "Коммерсанту" два источника в отрасли.

Экономическая ситуация в России - подробности

Курс доллара на открытии торгов на бирже превысил 101 рубль, евро - 107 рублей. За год российская валюта серьезно обесценилась, следует из данных Investing.com. Утром 6 октября курс доллара достиг 101,39 рублей. В процессе торгов рубль частично отыграл потери и в 08:50 курс доллара снизился до 100,8 рубля.

На фоне массовых антироссийских санкций, которые были введены в связи с вторжением РФ в Украину, власти страны-агрессора готовят рекордное за 11 лет повышение тарифов на газ для населения.

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