Оптовые тарифы на газ для населения РФ с июля 2024 года вырастут на 11,2%, а с июля 2025 года - еще на 8,2%.

На фоне массовых антироссийских санкций, которые были введены в связи с вторжением РФ в Украину, власти страны-агрессора готовят рекордное за 11 лет повышение тарифов на газ для населения.

Как сообщает The Moscow Times со ссылкой на прогноз социально-экономического развития Минэкономики РФ, предполагается, что повышение тарифа поможет наполнить бюджет "Газпрома", который потерял три четверти выручки на ключевом, европейском, рынке.

Оптовые тарифы на газ для населения с июля 2024 года вырастут на 11,2%, а с июля 2025 года - еще на 8,2%. За два года газ подорожает для граждан страны-агрессора на 20%, а с начала войны - на 34%: в прошлом году тарифы индексировали дважды - на 3% в июле и на 8,5% в декабре. В 2023 году индексации не проводили.

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Примечательно, что ни разу за последние годы цены на газ не росли столь стремительно: в 2021 году индексация составляла 3%, в 2020-м - 3%, в 2019-м - 1,4%, в 2018-м - 3,4%.

Последнее резкое повышение газовых тарифов - на 15% за год - произошло в 2013 году.

Война в Украине и ситуация с "Газпромом"

В 2022 году компания продала за границу минимальный объем газа с последних лет СССР (100 млрд кубометров).

Во втором полугодии 2022 года, когда от российского газа последовательно отключились почти все европейские страны, "Газпром" получил чистый убыток в размере 1,3 трлн рублей.

В 2023 году газовый экспорт из России в Европу упал до минимума со второй половины 1970-х годов - 12,1 млрд кубов за первое полугодие.

Запасы наличных на счетах "Газпрома" с начала войны сократились втрое: от "денежной подушки" размером 2 трлн рублей на начало июля 2023 года осталось чуть менее 700 млрд.

В августе 2023 года стало известно о том, что газовый бизнес "Газпрома" стал убыточным.

В сентябре 2023 года появилась информация о том, что "Газпром" объявляет о банкротстве.

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