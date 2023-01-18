Из почти 300 завербованных в одной из российских колоний заключенных живыми осталось несколько десятков.

Частная военная компания "Вагнер" несет колоссальные потери в Украине. Завербованные "зэки" заканчиваются невероятными темпами.

Как сообщает российский проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источник, из 270 заключенных одной из башкирских колоний, завербованных в ЧВК "Вагнер", на данный момент в живых осталось 30 человек.

"Такой показатель очень верно отражает количество потерь заключенных - выживает чуть более 10%", — отметил источник.

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Потери "Вагнера" в Украине

"Вагнеровцы" продолжают бессмысленные штурмы Соледара и Бахмута Донецкой области. Потери наемников Пригожина колоссальны, они наступают по трупам своих.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинская армия уже уничтожила 77% российских заключенных, которых отправили на войну в Украину через частную военную компанию "Вагнер".

В то же время в Министерстве обороны показали, как украинские защитники ликвидировали десятки "вагнеровцев" на Соледарском направлении, которые двигались окопами через поле.

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