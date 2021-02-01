На Сахалине около 40 человек унесло на льдине в открытое море.
Читайте такжеВ России пьяный слесарь расстрелял отдел полиции и банк (фото)Об этом сообщают на официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области.
Из-за сильного волнения в Охотском море у села Стародубское Долинского района на льду образовалась большая трещина. Оторванными от берега оказались около 40 человек.
На месте работают спасатели, сотрудники муниципальной администрации и полиции. В спасательной операции задействованы 22 человека и 14 единиц техники.
Отмечается, что льдина, на которой находятся люди, не разрушается.
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