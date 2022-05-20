Пропагандисты возмущены оперативным восстановлением украинской инфраструктуры после обстрелов, а также визитами западных политиков по железной дороге.

У российской пропагандистки Ольги Скабеевой наблюдается очередная истерика из-за Украины. В этот раз ее возмутила стабильная работа украинской железной дороги, несмотря на обстрелы, и визиты по ней в Киев западных политиков.

Запись одного из недавних эфиров опубликовал Телеграм-канал "Мысли машиниста Мотрисы".

На видео Скабеева жалуется, что российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения не сумели уничтожить железную дорогу. Визиты поездами в Киев западных дипломатов, в том числе из США, Скабеева назвала "издевательскими".

В ответ один из присутствующих в студии гостей заявил, что Украина имеет развитую сеть железных дорог. "Мы не можем уничтожить несколько точек?", - спросила у него пропагандистка. В ответ тот сказал, что железные дороги и мосты восстанавливаются за считанные дни.

"Следуя вашей логике, не надо было и начинать, если все так легко восстанавливается", - заявила с истерическим смехом Скабеева.

Недавно российские пропагандисты устроили истерику в прямом эфире, обсуждая способность Украины военным путем вернуть временно оккупированные Россией Донбасс и Крым. Военный эксперт и полковник Михаил Ходаренок заявил, что из войны надо выходить, а пропагандистка Ольга Скабеева не нашла убедительных контраргументов, поэтому смогла только отметить, что "сдаться невозможно".