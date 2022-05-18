В результате поджога пострадали два кабинета здания, в том числе архив комиссариата.

В России продолжают пылать военкоматы. Новый поджег зафиксирован в Подмосковье.

Как сообщают российские СМИ, неизвестный бросил в здание Щёлковского военного комиссариата две бутылки "коктейля Молотова", после чего помещения вспыхнули.

В результате поджога пострадали два кабинета здания, в том числе архив комиссариата. Сейчас поджигателей ищет полиция.

На опубликованных в сети видео видно, как мужчина в капюшоне подходит по очереди к двум окнам первого этажа военкомата, разбивает стекло и бросает в помещения "коктейли".

Как сообщал УНИАН, 13 мая "коктейлями Молотова" забросали военкомат в Омске, а 4 мая – в Нижневартовске.

В России подобные инциденты связывают с нежеланием молодых людей быть мобилизованными на войну в Украине и с антивоенным движением.

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