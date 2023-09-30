Мужчина утверждает, что нашел ракетную установку в лесу.

В оккупированной части Херсонской области местный житель где-то раздобыл подвесную ракетную установку от российского вертолета Ми-8 и пытался сдать ее в металлолом. Об этом пишет российский телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

"48-летнего Руслана Толда сдали в полицию скупщики лома, у которых незадачливый "бизнесмен" решил поинтересоваться, насколько потянет по деньгам кусок металла цвета хаки со следами копоти и клеймом Министерства обороны", – говорится в сообщении.

Саму пусковую установку пришедшие с обыском оккупанты обнаружили спрятанной в сарае под мешками с кукурузой. Хозяин сарая заявил, что нашел агрегат, когда собирал грибы в лесу, а домой перевез на автоприцепе.

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"Местные полицейские шьют Руслану статью за незаконный оборот оружия. Можно ли считать пустую установку без ракет опасным арсеналом – вопрос спорный", – отмечает издание.

Будни "русского мира" – последние новости

Как писал УНИАН, в Нижегородской области РФ наемник ЧВК "Вагнер" во время ссоры с сестрой облил ее бензином и поджег вместе с частным домом. Девушка не выжила. Примечательно, что еще до войны у мужчины уже была судимость за убийство.

Также мы рассказывали, что в оккупированном Луганске подполковник армии РФ Ирек Магасумов, который имеет звание "Героя России", застрелил 18-летнюю девушку. Якобы после знакомства девушка попросила пострелять из пистолета Макарова. Адвокаты утверждают, что девушку убили случайно, когда военный неосторожно нажал на курок.

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