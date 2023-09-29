Сообщается, что он был пьян.

В оккупированном Луганске застрелили 18-летнюю девушку, в убийстве обвиняют подполковника Ирека Магасумова, который имеет звание "Героя России".

Как пишет российский Telegram-канал Mash, инцидент произошел еще 11 августа. Две девушки познакомились в местном баре с оккупантами - Павлом Яськевичем и Магасумовым из 74-й российской ОМСБР, дислоцируемой в Кузбассе. Во время общения девушки якобы поросили пострелять из пистолета Макарова. В какой-то момент одну из них застрелили.

По данным адвокатов Магасумова, его сослуживец "случайно спустил курок и выстрелил в девушку", когда убирал оружие. Он сбежал, а пострадавшая умерла в машине скорой медицинской помощи. Сам "герой России" якобы ушел оттуда "за несколько минут до инцидента". В итоге Яськевич написал явку с повинной, однако задержали всё равно Магасумова.

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По версии следствия, девушку застрелил Магасумов, который в тот момент был пьян. Губернатор Кемеровсой области Сергей Цивилёв написал председателю Следственного комитета РФ письмо, в котором заявил, что "герой России" "способен принести неоценимую пользу родине" на войне против Украины.

Преступления российских оккупантов:

Прошлой осенью сообщалось, что на оккупированной территории Луганской области российские захватчики изнасиловали 12-летнюю девочку.

Таже напомним, как оккупанты расстреляли семью с детьми в Запорожской области.

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