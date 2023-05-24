Гладков раскрыл детали "бавовны" от ночных ударов БПЛА по области, а также заявил, что дроны, помимо прочих районов, сработали по Новой Таволжанке.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков "разродился" новыми деталями по поводу атаки по области, о которой ранее заявил в ночь на 24 мая.

Напомним, согласно данным Гладкова, область атаковали неизвестные БПЛА со взрывчаткой. Утром он написал в своем Telegram, что атака была массированной.

"Есть повреждения в Белгороде, в Борисовском районе, в Белгородском районе: легковой транспорт, частные дома, административные здания. Сейчас завершим подомовой обход - буду иметь более точную информацию. Самое главное, что пострадавших нет совсем", - заявил он.

Согласно информации Гладкова, в Яковлевсоком округе беспилотники дважды сбросили взрывчатку на два админздания в поселке Томаровка. Жертв среди россиян нет.

Также утром отдельной публикацией он сообщил о "прилете" в Новой Таволжанке. Там также "сработал" беспилотник: "Сброшено взрывное устройство без последующей детонации над частным жилым домом. Пострадавших и разрушений нет", - указал он.

Губернатор сообщил, что в Грайворонском округе в результате повреждение газопровода вспыхну пожар. При этом Гладков не уточил конкретной причины возгорания.

В ночь на 24 мая Белгородскую область сотрясли взрывы

Напомним, что в ночь на 24 мая (в начале первого по киевскому времени) Гладков сообщил, что Белгородскую область атаковали БПЛА. Тогда местный губернатор особых деталей о местах "прилетов" не раскрыл.

Однако он указал, что один из дронов сбросил взрывчатку на проезжую часть, уточнив, что пострадавших нет. Публикацию Гладков дополнил разбитой вследствие атаки машиной и заявлением о том, что российская ПВО со всеми целями "справилась".

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