Получилась эдакая "аппликация" из телефонов и ноутбуков.

На авиабазе в Крыму российские оккупанты создали стенд, к которому прибили гаджеты солдат. Смартфоны и ноутбуки якобы помогают ВСУ наводиться на цели. Рашистам посоветовали пользоваться кнопочными телефонами, но не учли одну деталь.

Фотографии стенда опубликовали исследователи портала InformNapalm в Telegram-канале.

"Аппликацию" создали из 41 смартфона и двух ноутбуков. Часть телефонов получили повреждения еще до появления на стенде. Все гаджеты просто прибили гвоздями, продырявив экран.

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Самое забавное, что рядом со смартфонами и ноутбуками висит плакат в советском стиле. На нем российский солдат отказывается от сенсорного телефона, а сверху написано: "Нет! Только кнопочный". Однако на стенде присутствует и такой гаджет. Видимо, создатели "аппликации" не особо задумывались, что они прибивают гвоздями к доске.

Как сообщал УНИАН, 9 августа в Крыму прогремела серия взрывов на военной авиабазе "Саки" в Новофедоровке. В Министерстве обороны Украины тогда напомнили россиянам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

16 августа в Крыму снова произошли взрывы. Представители российского Министерства обороны тогда сказали, что возле Джанкоя произошла диверсия. А по данным журналистов The New York Times, которые сослались на украинский источник, это результат работы элитного подразделения ВСУ.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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