Животное почти целый день провело за закрытым окном без воды, еды и возможности как-либо нормально двигаться.

В российском Красноярске женщина выставила своего кота на карниз 14 этажа за закрытое окно. Таким образом хозяйка хотела наказать животное.

По словам очевидицы, 2 ноября кот долго сидел снаружи за закрытым окном на 14 этаже на улице Караульной, сообщает "ТВК Красноярск".

"Кот мяукал и скребся, как мог, но никто не открывал. Как он держался все это время в такую ветреную погоду, это чудо. В 16:30 приехали добровольцы и нашли нужную квартиру, кот все еще сидел там", - рассказала очевидица.

Выяснилось, что хозяйкой кота была беременная девушка. Она объяснила свой поступок тем, что это было наказание, так как питомец ее поцарапал.

Один из приехавших волонтеров впустил кота в квартиру. Животное было очень испугано и шокировано, но хозяйка вновь заперла его - на этот раз на балконе. Женщина также позвонила супругу, однако тот сказал, что кот им и вовсе не нужен, предложив желающим купить питомца.

Затем муж приехал домой и стал выгонять волонтеров, грозился вызвать полицию.

"Кот провел почти весь день на закрытом окне "наказанный" без возможности лечь, сходить в туалет и вообще хоть как-то пошевелиться нормально. Как его "наказывали" до этого и что с ним будет дальше, неизвестно", - добавила очевидица.

В полиции журналистам сказали, что пока что не получали каких-либо заявлений об инциденте.

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Автор: Катерина Комолова