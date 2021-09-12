Животное сорвалось с верхнего яруса трибуны.

В Майами группа футбольных болельщиков спасла кота на спортивном стадионе.

Видео произошедшего опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Неизвестный кот каким-то образом забрался на верхний ярус трибуны на стадионе Hard Rock во время матча в субботу вечером. Животное повисло, держась за самый край, и приковало к себе внимание зрителей.

Кот вот-вот мог сорваться вниз. Кто-то пытался дотянуться до него и вытащить, но ничего не удавалось.

Читайте такжеВыпустили первый фильм ужасов для котов (видео)Тогда на нижнем ярусе фанаты решили помочь хвостатому. Они вовремя натянули несколько флагов, в том числе флаг США, чтобы животное не разбилось о твердую поверхность.

Кот отпустил одну лапу, затем вторую и полетел, упав сначала в американский флаг, а затем в другой.

Животное не пострадало. Болельщики з огромной радостью и возгласами подняли его на руки и показали всем присутствующим на стадионе.

После спасения кот был очень сильно напуган и даже царапал своих спасителей, пишет SI. Муж и жена, державшие флаг США, рассказали, что пока животное болталось на высоте, оно от страха мочилось на фанатов внизу.

Дальнейшая судьба кота пока неизвестна.

Ранее в США кот прыгнул с пятого этажа горевшего дома и спокойно пошел дальше по улице. Курьез засняли на видео в Чикаго. В здании бушевал пожар, и животному ничего не оставалось, кроме как выпрыгнуть из окна. При этом ему повезло удачно приземлиться на лужайку рядом с домом, после чего хвостатый спокойно пошел дальше.

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Автор: Катерина Комолова