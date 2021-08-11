Судя по опубликованному документу, пушистый свидетель преступления общаться со следователями отказался.

В городке Бологое Тверской области следователи привлекли в качестве свидетеля по уголовному делу кота.

Как сообщает tver.kp.ru, фото соответствующего документа с оперативной информацией и подписью старшего следователя опубликовали пользователи соцсетей.

"Фото №5. Кот, лежащий на подлокотнике дивана, который по факту причинения телесных повреждений ... пояснить ничего не смог", - гласит подпись под фото животного.

Издание подало официальный запрос в российские правоохранительные органы, чтобы подтвердить или опровергнуть правдивость оперативных материалов. Однако правоохранители пока что не ответили журналистам.

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Автор: Катерина Комолова