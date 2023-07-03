"Вагнеровцы" во время мятежа против Минобороны РФ ударили авиацией по нефтебазе в Воронежи. Объект получил значительные повреждения.
В сети появились спутниковые снимки повреждений на нефтебазе. На кадрах видно, что уничтожен резервуар с авиационным топливом. Кроме того, несколько других резервуаров получили повреждения.
Как отмечают российские паблики, "Вагнер" ударил по нефтебазе из авиации, в частности вертолета Ка-52 "Аллигатор".
Атака на нефтебазу в Воронеже
23 июня "вагнеровцы" взбунтовались и пошли маршем на Москву. Во время мятежа наемники Пригожина уничтожили в Воронеже хранилище с моторным горючим для российской авиации.
Это были критические запасы для южной группировки российских войск. А еще "вагнеровцы" уничтожили 6 вертолетов, которые могли работать против Украины.