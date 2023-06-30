Тарас Березовец верит, что внутренний кризис разрушит Россию.

Политтехнолог и офицер ВСУ Тарас Березовец подвел итоги мятежа Евгения Пригожина и спрогнозировал аналогичные потрясения для РФ в будущем.

"Во-первых, этот бунт посеял сомнения среди российских офицеров в вопросах успешного завершения войны. Теперь СБУ и ГУР МОУ будут вербовать оккупантов и этот процесс станет легче. Поэтому мятеж помог нам однозначно. А еще "вагнеровцы" уничтожили 6 вертолетов, которые могли работать против Украины. Более того, наемники Пригожина уничтожили в Воронеже хранилище с керосином для российской авиации. Это были критические запасы для южной группировки российских войск", - сказал Березовец.

Также политолог подчеркнул, что в России обязательно будет еще одна попытка военного переворота.

"Это была первая попытка, которая не завершилась даже кульминацией. Не может так быть, чтобы не было еще подобных попыток. Если уж начался такой сценарий, то будет и вторая попытка, и даже, возможно, третья. Эта история получит продолжение, потому что "вагнеровцы" сами решили прекратить поход на Москву", - добавил Березовец.

Офицер ВСУ заявил, что ему легко представить следующие атаки "российских бунтарей" на Воронеж, Донецк или Луганск.

"На Москву они могут и не пойти снова, но какие-то разбитые бригады армии оккупантов могут зайти в Донецк и начать мародерить. Грабить базары и совершать расправу над так называемой "народной милицией" или Росгвардией. Бунтари будут искать генералов, которые в тылу прятались и будут пытаться расстрелять их", - отметил Березовец.

Мятеж "вагнеровцев"

23 июня главарь "Вагнера" Евгений Пригожин объявил о походе на Москву. События развивались стремительно и уже на следующий день "вагнеровцы" вошли в Ростов и взяли под контроль все военные объекты, а затем двинулись на Москву.

Марш закончился за 200 километров до Москвы. Пригожин провел переговоры с Александром Лукашенко. "Вагнер" вернулся в полевые лагеря.

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