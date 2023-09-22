Сейчас ФСБ проводит проверку.

Федеральная служба безопасности РФ продолжает искать причастных к организации мятежа главы частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.

Как пишет российский проект ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источники, сейчас под подозрением оказалась Росгвардия. Ранее их возможную причастность даже не рассматривали, однако недавно появилась информация о договоренностях между "росгвардейцами" и "вагнеровцами".

"Оказалось, что во время разоружения "вагнеровцев" они "припрятали до лучших времен" значительную часть снарядов и техники прямо на складах Росгвардии. ВЧК ОГПУ точно известно о создании такого "военного схрона" в районе н.п. Казачий Стан, вблизи одного из росгвардейских полигонов", - говорится в сообщении.

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По их данным, в этот тайник перебросили до четырех крупных контейнеров военного имущества.

Мятеж Пригожина: что известно

Напомним, в конце июня Пригожин обвинил Минобороны в обстреле позиций "вагнеровцев" и объявил "марш справедливости" на Москву. Им удалось захватить несколько военных объектов на пути в Москву.

В 200 километрах от Москвы наемники развернулись. Сообщалось, что Пригожин получил от Лукашенко гарантии безопасности, а от властей РФ - обещание, что "вагнеровцы" смогут уйти в Беларусь.

Уже 23 августа в Тверской области упал и разбился самолет Пригожина. Многие эксперты считают, что таким образом Путин отомстил ему за "предательство".

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