Ранее в ФСБ России сообщили, что уголовное дело о вооруженном мятеже Пригожина закрыли.

Минобороны РФ сообщило о подготовке к приему тяжелой военной техники от ЧВК "Вагнер", сообщается в Телеграм-канале российского военного ведомства.

"Идет подготовка к передаче ЧВК "Вагнер" тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных Сил РФ".

Вооруженный мятеж ЧВК "Вагнер" - что известно сейчас

ЧВК "Вагнер" под предводительством Евгения Пригожина в ходе военного мятежа 24 июня захватила Ростов и взяла под контроль все военные объекты. После колонна техники "вагнеровцев" двинулась на Москву.

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В то же время вечером Пригожин заявил, что разворачивает технику, поскольку достиг договоренностей с Кремлем в ходе переговоров при посредничестве президеннта Беларуси Александра Лукашенко.

"Вагнеровцы" обязались отойти в свои полевые лагеря, а Пригожин - уехать в Беларусь.

Сегодня СМИ сообщили, что самолет Пригожина совершил посадку на аэродроме "Мачулищи".

Также сегодня Федеральная служба безопасности заявила о прекращении уголовного дела о вооруженном мятеже "ЧВК "Вагнер".

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