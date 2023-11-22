Он пытался привлечь внимание Путина, пишут они.

В день, когда бывший глава российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин организовал мятеж, он планировал выступить в Госдуме РФ с критикой военного руководства.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на источники. По их данным, вечером 23 июня в Госдуме выступали представители партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", критиковавшие правительство за недостаточную поддержку оккупационной армии.

Пригожин хотел приехать на эту встречу, чтобы выступить с критикой в сторону российского военного руководства. Более того, его окружение рассматривало возможность, что с ним будет Сергей Суровикин. "Он собирался озвучить весь мрак по СВО, по Минобороны, сколько на самом деле жертв среди наших бойцов. В общем, весь п*зд*ц", - сказал журналистам его знакомый.

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По словам собеседников издания, в какой-то момент главарь ЧВК потерял прямой доступ к Путину, поэтому искал способы донести до него свои заявления. Еще весной он хотел "вернуть расположение Путина" с помощью выступления в Госдуме, но ему отказали.

"Пригожину нужна была статусная, официальная площадка с гербом. По задумке, в таком случае его заявления без цензуры точно бы принесли и положили прямо на стол к Путину", - сказал близкий к руководству Госдумы человек.

Несмотря на серьезную подготовку к плану, который должен был привести к большому скандалу, 22 июня Пригожин без объяснения причин отказался участвовать в мероприятии.

Мятеж Пригожина

Напомним, что этим летом главарь наемников заявил, что Министерство обороны РФ обстреляло их позиции, после чего объявил о "марше справедливости". На пути в Москву они не встретили сопротивления и захватили несколько военных объектов.

В 200 километрах от российской столицы Пригожин остановил войска и приказал им возвращаться. Заявлялось, что это произошло после переговоров с Лукашенко, который пообещал "вагнеровцам" безопасность.

23 августа, ровно через два месяца после мятежа, в Тверской области разбился самолет Пригожина, на борту которого находился сам главарь ЧВК и его соратники.

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