По неподтвержденным сведениям, главарь ЧВК "Вагнер" очень предан Путину.

Есть две версии странного мятежа в России, который якобы организовал главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, которого называют "поваром" российского диктатора Владимира Путина. Первая из версий - что это специально организованный спектакль.

Вторая версия - части ЧВК "Вагнер" и самому Пригожину грозила ликвидация, и он не мог встретиться с Путиным, поскольку путинское окружение поддерживает министра обороны Сергея Шойгу и препятствовало встрече, поэтому был организован "марш справедливости", собщает "ВЧК-ОГПУ" в Telegram, ссылаясь на сведения источников.

По его данным, собеседник, который рассказал первую версию, сказал, что главарь "вагнеровцев" очень предан диктатору. Источник утверждает, что после "марша" Путин получил возможность избавиться от Шойгу и других представителей генералитета, которых при других обстоятельствах не смог бы убрать "в силу личных дружеских отношений, собственных обязательств и обязательств перед друзьями".

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"…Одним из бенефициаров ЧВК "Вагнер" является Дюмин - бывший личный телохранитель Путина (речь идет о нынешнем губернаторе Тульской области Алексее Дюмине - Ред.). Путин сначала публично обещает строго наказать Пригожина, а потом прощает. Все эти составляющие говорят о том, что реальность может быть совсем не такой, какой мы ее видели. Спектакль…", - отмечается на канале.

Второй источник заявил, что Пригожин перед маршем два месяца не мог провести встречу с президентом РФ, хотя неоднократно пытался это сделать.

"…все это время действительно готовились мероприятия по уничтожению части "Вагнера" и самого Пригожина. У Пригожина не было другого выхода. Он рассчитывал, что после начала "марша" Путин встанет на его сторону. Но Шойгу, спешно уехав из Ростова, успел быстрее попасть к Путину, который, как известно, крайне восприимчив к информации, полученной "ушами". И только после разговора Путина с… Дюминым, ситуация повернулась уже против Шойгу и Герасимова (начальник Генштаба армии РФ Валерий Герасимов - Ред.)", - рассказал собеседник вторую версию мятежа.

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23 июня Евгений Пригожин обвинил кадровых российских военных, подконтрольных Минобороны РФ, в нанесении удара по наемникам из ЧВК "Вагнер". Пригожин утверждал, что российское военное руководство несет ответственность за уничтожение своих же солдат и якобы решил его "наказать".

После жестких заявлений "вагнеровцы" захватили Ростов-на-Дону и Воронеж, якобы уничтожили несколько единиц российской военной техники, в том числе вертолеты, и вроде бы пытались попасть в Москву.

Пригожина обвинили в организации мятежа, и Владимир Путин назвал случившееся предательством, но позже была очень неожиданная развязка - главарь ЧВК провел переговоры с псевдопрезидентом Беларуси Александром Лукашенком, согласованные с Путиным, и пообещал остановить продвижение колонн своих пособников в сторону Москвы. Сообщалось, что "вагнеровцы" получили гарантии безопасности.

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