По его убеждению, "это надо было сделать уже давно".

Член оборонного комитета Госдумы РФ Виктор Соболев призвал объявить войну Украине, потому что "никаких красных линий не осталось".

Как сообщают росСМИ, депутат подчеркнул, что это якобы необходимо было сделать уже давно.

"Никаких красных линий относительно Украины у нас не осталось. И нам уже абсолютно точно нужно заканчивать "специальную военную операцию" (так в РФ называют войну - УНИАН) и начинать вести настоящую войну. С уничтожением средств и объектов коммуникаций, с освещением доставок вооружений. И сделать это надо было давно", - заявил Соболев.

Комментируя инцидент с "украинской ДРГ" в Брянской области, Соболев подчеркнул, что необходимо срочно укрепить границы, прежде всего "на новых территориях". Кроме того, он пригрозил, что с Украиной "не будут церемониться", если обстрелы с ее стороны не прекратятся.

"Украинская ДРГ" в Брянской области

Вчера, 2 марта, россияне заявили, что в Брянской области появилась "украинская ДРГ". По версии пропагандистов, ДРГ якобы захватила в заложники жителей двух сел. Эта история обрастала новыми нелепыми деталями.

Ответственность за инцидент в Брянской области РФ взял на себя Российский добровольческий корпус. В РДК заявили, что хотели "показать соотечественникам, что надежда есть", и что россияне с оружием в руках могут противостоять режиму.

В то же время аналитики ISW констатировали, что инцидент в Брянской области РФ показал недовольство действиями Кремля среди российских блогеров, которые ждали это станет хорошей возможностью для официального объявления войны Украине.

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