Он обвинил "неонацистов" в нападении.

Российский президент Владимир Путин назвал произошедшее утром в Брянской области терактом.

В ходе церемонии открытия Года педагога и наставника Путин обвинил "неонацистов" в совершении террористического акта и преступления. "Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети. "Нива" обыкновенная. Открыли огонь по ним", - сказал президент РФ.

По его словам, такие люди якобы хотят лишить россиян исторической памяти, истории, традиций и языка. "Это насилие, настоящее преступление совершают как раз неонацисты, о которых я сейчас сказал, и их хозяева. Уверен, что и о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева не вспомнят, никто даже не обратит на это внимания. Но вновь повторю: ничего у них не получится, мы их дожмем", - сказал Путин.

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Что произошло в Брянской области

Утром в сети появилась информация о том, что якобы украинская ДРГ зашла в Сушаны и Любечаны Брянской области и устроила там беспорядки. В России заявили об обстреле школьного автобуса и убийстве девочки, а потом сами же это опровергли.

В итоге замгубернатора Брянской области Андрей Бардуков сказал, что в результате нападения ранен мальчик, один человек погиб.

Вскоре появилось заявление российского добровольческого корпуса, в котором они назвали все обвинения ложью кремлевских пропагандистов. Они заявили, что зашли на территорию области, чтобы показать россиянам, что "они не рабы" и призвали их бороться с кровавым режимом.

В Украине назвали заявление об "украинской ДРГ" классической провокацией РФ и посоветовали Кремлю бояться своих партизан.

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