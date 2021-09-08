В одном из городов РФ произошла катастрофа, сказал очевидец.

Российский город Северо-Курильск (Дальний Восток РФ) засыпало пеплом от вулкана Эбеко. Пепел был повсюду – на дорогах, домах и автомобилях.

В городе чувствовался несильный запах серы. В МЧС России утверждали, что жизни населения ничего не грозит, говорится в Telegram-канале Amur Mash.

По его данным, сначала местные жители заметили огромное черное облако, а потом выпал пепел.

"…Это могли бы быть съемки фильма про апокалипсис, но так Северо-Курильск засыпало пеплом… Огненная гора (вулкан Эбеко – Ред.) находится в семи километрах от... городка: в северной части хребта произошел пепловый выброс – шлейф распространился на юго-восток и накрыл и Северо-Курильск", – отмечается на канале.

Очевидец лаконично прокомментировал ситуацию в городе: "Запах серы, пепел, катастрофа".

В сети показали видео, на котором запечатлены последствия катастрофы в Северо-Курильске.

Напомним, в конце августа стало известно, что на Дальнем Востоке РФ начал извергаться вулкан Эбеко.

По сведениям СМИ, из-за активности вулкана в Северо-Курильске ощутили "прямо такой взрыв", что в квартирах задребезжали окна и содрогнулись стены.

Что нужно знать о Северо-Курильске – справка УНИАН

Северо-Курильск является административным центром Северо-Курильского городского округа Сахалинской области, пишет Википедия. Город находится на одном из Курильских островов – на острове Парамушир, на берегу Второго Курильского пролива.

В населенном пункте часто бывают "пеплопады" и сильные ветра.

По состоянию на 2021 год в Северо-Курильске насчитали 2 691 жителя.

Автор: Екатерина Присяжнюк