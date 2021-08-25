На Курилах зафиксирован выброс пепла вулкана Эбеко, пепел поднялся почти на 4 километра ввысь.

На Дальнем Востоке в России началось извержение вулкана Эбеко.

Как сообщает местное издание sakhalin.info, от активности вулкана в Северо-Курильске сотряслись дома.

"Это был прямо взрыв такой, что аж в квартирах окна задребезжали и стены содрогнулись. Один человек даже подумал, что в его дом машина врезалась. Вулкан пять лет дымит, но такого ни разу не было. После этого звука столб пепла поднялся высоко в небо и ушел в сторону океана",- рассказал один из местных жителей.

Как сообщается, от взрыва даже вогнулись окна на балконе.

По данным СМИ, столб пепла поднялся почти на 4 километра, установлен оранжевый код опасности для авиации

По данным местных спасателей, на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс. Шлейф распространился в южном направлении на расстояние до 10 км.

Напомним, ранее на Аляске зафиксировали редкое явление: массовое извержение вулканов. Тогда одновременно начали извергаться три вулкана. Специалисты говорят, что в настоящее время вулканы не представляют угрозы для близлежащих населенных пунктов или воздушных перелетов.

Последний раз подобное массовое извержение наблюдалось более семи лет назад.

Автор: Екатерина Лиманская