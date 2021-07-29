Столб пепла поднялся на 4,5 километра.

На Суматре активизировался вулкан Синабунг.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, столб дыма поднялся на 4,5 километра. А ближайшие города присыпало вулканическим пеплом. Лавы пока нет, однако это лишь вопрос времени, говорят сейсмологи.

Напомним, предыдущий раз вулкан извергался в мае этого года. Тогда плотный темный шлейф пепла поднялся на высоту примерно 6 километров и сместился на восток и юг. Взрыв также вызвал пирокластические потоки (гравитационные массовые потоки) на юго-восточном склоне, достигнув длины не меньше 3 км. В тот раз извержение длилось не меньше 11 минут.

Вулкан Синабунг проснулся 11 лет назад после четырех веков спячки. С тех пор он периодически извергается, из-за чего уже погибли 25 человек. А 30 тысяч местных отселили подальше от горы и никому не советуют приближаться к ней ближе, чем на пять километров.

Вулкан Эбеко на Курилах

Как сообщал Погода УНИАН, на Курилах активизировался вулкан Эбеко. Накануне он выпустил столб пепла на высоту двух километров. Шлейф пепла растянулся от вулкана на 10 км в южном направлении.

Автор: Екатерина Лиманская