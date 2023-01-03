Жены мобиков обвиняют Минобороны Шойгу во лжи.

Жены отправленных в Макеевку мобилизованных подтвердили точный удар HIMARS по базе оккупантов в здании местного училища, пишут "Важные истории".

Одна из собеседниц, чей мобилизованный муж был дислоцирован в макеевском ПТУ, рассказала, что ему удалось выбежать из здания после того, как туда попал первый снаряд, а всего попаданий было четыре. По ее словам, в ПТУ находились военнослужащие из двух полков, 44-го и 45-го.

Женщина утверждает, что информация о 63 погибших от российского Минобороны неверная, а расположение оккупантов ВСУ "сдали" сами местные.

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"Погибло намного больше. Их до сих пор вытаскивают из-под обломков. Как только они приехали туда, сразу стали снаряды прилетать рядом. Может, местные жители (сдали расположение). Они там ядом дышали на них", - пожаловалась она.

Еще одна женщина, чей сын был дислоцирован в ПТУ, рассказала, что спастись якобы удалось артиллеристам: "Они в подвальном помещении были, успели выбежать".

Ее сыну-оккупанту удалось спастись, так как в момент удара он со своим взводом не находился на территории ПТУ.

"Мозги с ботинок снимаем", - передала еще одна собеседница "Важных историй" слова своего мужа, который после мобилизации был дислоцирован в Макеевке.

Удар по россиянам в Макеевке - что известно

Накануне стало известно о крупном "прилете" по училищу в Макеевке в новогоднюю ночь, где находились, по разным данным, от нескольких десяток до 600 мобилизированных из России.

В сети также сообщали, что среди ликвидированных могут быть и "залетные" мобики, которые решили вместе отпраздновать Новый год под поздравление Путина.

Среди "двухсотых" были спецназовцы, артиллеристы и связисты.

Россия официально подтвердила гибель только 63 военных. Но, по мнению западных экспертов, это уже не спасает репутацию министерства Шойгу. Потому МО РФ пытается переложить вину на местных "чиновников", а те - на самих мобилизованных.

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