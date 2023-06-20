Это первый прецедент на территории Российской Федерации в отношении мессенджера. Viber обвинили в отказе удалить "неподходящую" режиму информацию о войне в Украине.

В Российской Федерации впервые оштрафовали всемирно известный мессенджер из-за отказа удалить информацию о войне в Украине.

По данным пропагандистского ТАСС, речь идет о приложении Viber, с которого хотят взыскать 1 млн рублей за "фейки" о количестве потерь российской армии в Украине и жертвах среди мирного населения.

Соответствующее решение вынес Судебный участок мирового судьи № 422 района Таганский (в Москве) в соответствии с ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

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"Признать компанию Viber Media S.a r.l виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ). Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по этой статье закон РФ предусматривает штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Со своей стороны издание "Известия" уточняет, что представитель Viber во время выступления в суде пояснил, что компания не может полностью удалить контент из социальной сети. Однако его сделали недоступным к просмотру на территории РФ и удалили из поисковой выдачи.

Речь идет о шести уведомлениях из разных сообществ, которые "рекомендовал" удалить Роскомнадзор.

Российские штрафы за "СВО" - последние случаи

Напомним, что весной 2022 года в РФ приняли закон, направленный на запугивания россиян и замалчивание темы войны в Украине. В частности, уголовную ответственность ввели за распространение "заведомо ложной информации" об армии РФ и ее дискредитации.

В мае жителя города Воронеж оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за того, что в социальной сети он высказался об Украине, как "о нормальной стране".

А в апреле москвичка "влетела" на 40 тысяч рублей из-за комплимента президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она назвала его "красивым молодым человеком".

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