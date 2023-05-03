Суд счел, что он дискредитировал армию РФ.

В Воронеже мужчину оштрафовали за комментарий об Украине в социальной сети.

Как пишет SOTAvision, Николай Кретинин написал в группе "Подслушано Воронеж" во "Вконтакте" слова "так Украина - нормальная страна... это так для сравнения". Суд признал его виновным в дискредитации российской армии и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.

Эксперт-лингвист заявил, что слова мужчины "характеризуют действия участников "сво", как незаконные с точки зрения международного права".

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Статья за "фейки об армии" в России: что известно

Напомним, что прошлой весной в РФ приняли закон, устанавливающий уголовную ответственность за распространение "заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, а также за публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии и действия госорганов за рубежом".

В марте россиянина обвинили в повторной дискредитации армии РФ за то, что он написал в сети анекдот об отступлении российской армии из Херсона.

Москвичке выписали штраф за то, что она назвала президента Украины Владимира Зеленского "красивым молодым человеком с хорошим чувством юмора".

А на учителя из Курска донесли в полицию ученики, когда он "отрицательно высказался" о действиях российской армии в ходе полномасштабной войны в Украине.

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