Это нужно, чтобы сместить фокус с неудач в Бахмуте.

Информация о "начатом масштабном контрнаступление Вооруженных сил Украины"и преждевременная "эйфория" у граждан в отношении этого могут навредить украинским защитникам.

Об этом заявил внештатный советник министра обороны Алексей Копытько, объясняя фейки РФ о якобы начале операции. Он призвал доверять только официальным источникам.

По словам Копытько, в последнее время в российских медиа начались "вбросы", что ВСУ где-то якобы наступают, "что-то якобы временно освобождают", а затем якобы несут "космические потери" и отступают.

Видео дня

"Цель очевидна - подорвать веру в успех, создать нервозность", – пояснил советник.

Сразу самой проблемной точкой для Кремля становится Бахмут, и любые неуспехи там будут "информационно очень травматичными". В связи с этим происходит переброска вины, "в чем пока имеет успех Пригожин". Это также еще одна проблема, для чего происходит имитация "отражения контрнаступления".

Заявления о начале контрнаступления

Сегодня Минобороны РФ заявило, что ВСУ начали контрнаступление на пяти участках фронта на "Южно-Донецком направлении", однако Генштаб Украины опроверг эту информацию.

СтратКом ВСУ пояснил, что враг придумал новую информационно-психологическую атаку (ИПСО) для деморализации украинцев, создав картину неудачного контрнаступления.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк также прокомментировал заявление РФ о начале "крупномасштабного наступления" ВСУ. По его словам, Россия отбивает наступление, которого еще нет.

Вас также могут заинтересовать новости: