Сейчас в так называемой "ДНР" получили задание завербовать 1000 заключенных.

Российские оккупанты продолжают мобилизацию заключенных. При этом с завербованных не снимают судимость за ранения в бою.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке, согласно распоряжению так называемого "мвд ДНР", проводятся мероприятия по набору в подразделения внутренних войск лиц, отбывающих наказание или задержанных за преступления легкой или средней тяжести.

"Также установлено, что ранения во время боя осужденных лиц не снимает с них судимости, а с лиц, находившихся под следствием, подозрения будут сняты только при демобилизации. Террористы получили задание на активизацию работы по борьбе с преступностью и по пополнению на 1000 человек подразделений внутренних войск за счет подозреваемых в совершении уголовных правонарушений", - говорится в сообщении.

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В то же время, переаттестация для коллаборантов-полицейских, перешедших на сторону РФ, будет проведена после выполнения ими боевых задач в составе сводных батальонов внутренних войск так называемого "мвд ДНР".

Заключенные на войне против Украины

России не хватает пушечного мяса, поэтому к войне уже давно привлекают заключенных. Первым к этой практике прибегла ЧВК "Вагнер". Ее главарь Евгений Пригожин лично ездил по российским тюрьмам и вербовал заключенных.

Позже заключенных начало вербовать Минобороны РФ - появились новые штурмовые роты "Шторм Z". Они состоят из преступников, которые не успели попасть в тюрьму. Такие подразделения плохо снабжены и оснащены старым оружием.

Как объясняют в ВСУ, подразделения "Шторм Z" комплектуются из россиян, имеющих проблемы с законом. Им предложили альтернативу заключению – стать "добровольцем" на войне РФ против Украины.

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