Вербовка в ЧВК возобновилась через православный спортивный клуб "Десантник" в Омске и один из пунктов ЧВК в Новосибирске.

ЧВК "Вагнер" продолжила набор наемников в России вопреки заявлениям ее главаря Евгения Пригожина: основное направление вербовки - Африка.

В профильных чатах, где российские "добровольцы" общаются между собой, обнаружили сообщения о том, что группировка планирует возобновить набор в августе, пишет издание "Важные истории".

Один из экс-наемников, воевавший в Африке и Украине, на условиях анонимности рассказал "Важным историям", что вербовка в ЧВК возобновилась через православный спортивный клуб "Десантник" в Омске и один из пунктов ЧВК в Новосибирске.

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Корреспондент под видом "добровольца" попытался попасть в новую волну набора в ЧВК. В омском клубе "Десантник" журналисту сказали: "Вагнеру" запретили все наборы в Российской Федерации, поэтому - никак".

В новосибирской организации ветеранов "Силовое единство Сибири", которая стала официальным представителем ЧВК в городе, рассказали, что новый набор в ЧВК происходит по пятницам - кандидату нужно прийти с кроссовками и спортивной формой к ним в офис и сдать нормативы по физической подготовке. Кандидат не должен иметь судимости, хронических заболеваний и долгов по базе Федеральной службы судебных приставов, у него должна быть воинская специальность и заграничный паспорт. Основное направление набора - африканские страны.

Наемник ЧВК "Вагнер", с которым удалось пообщаться "Важным историям", уверяет, что на деле вербовочные центры распределяют направления работы боевиков уже после отбора и могут направить их в зону боевых действий в Украину. Рекрутеры не подтвердили "Важным историям" эту информацию.

Заявление Пригожина о прекращенни вербовки в ЧВК "Вагнер"

31 июля главарь наемников Евгений Пригожин сказал, что ЧВК не планирует набирать новобранцев, так как не испытывает "дефицита в личном составе", а новый набор может начаться, "как только Родине потребуется создавать новую (дополнительную) "группу"". Пригожин уверяет, что сейчас ЧВК присутствует только в Африке и Беларуси.

После саммита "Россия-Африка" среди наёмников ЧВК "Вагнер", которая престала вербовать новых бойцов, начался набор на кампанию на африканском континенте.

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