В ТПП заявили, что в стране некому выполнять гособоронзаказ.

В Торгово-промышленной палате России предложили отправить работать на военные заводы курьеров и таксистов.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова в эфире пропагандистского телеканала НТВ заявила, что в стране огромное количество доставщиков еды и таксистов, а выполнять гособоронзаказ и работать в агропромышленном комплексе некому.

"Ситуация такая: пешком придется ходить в магазин. Либо у нас некому работать на заводах, и мы будем просто заниматься обслуживанием. Либо мы все-таки: первое - это острый мобилизационный сценарий, второе - мы хотим или не хотим, нам придется заниматься производительностью труда", - сказала она.

Мобилизация в России

Напомним, ранее глава Курганской областной думы Дмитрий Фролов заявил, что люди попадают в вытрезвители "от безделья", поэтому можно отправлять их на военные заводы или забирать на войну против Украины.

Также на фронт предлагали отправить посетителей российских ночных клубов. С такой идеей выступил протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев, который считает их грешниками.

А прошлой весной депутат Государственной думы РФ Федот Тумусов предложил обучить бездомных собак необходимым на войне навыкам, чтобы отправить их на фронт.

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