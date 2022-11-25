Отмечается, что именно из-за этого Путин и не отменяет приказ о мобилизации.

Власти РФ ожидают, что к весне потери в войне в Украине составят около 100 тысяч человек, большая часть из которых будет из мобилизованных.

Оккупанты планируют зимой стабилизировать фронт, чтоб весной снова продолжить, сообщают "Важные истории" со ссылкой на два источника — один близкий к ФСБ и один близкий к Генштабу.

По словам собеседников, руководство России не пугают большие потери.

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"К весне следующего года потери убитыми и ранеными могут составить около 100 тысяч. Но это никого не пугает: их заменят срочниками", — заявил источник.

Близкий к Генштабу собеседник поделился, что к весне 2023 года Минобороны планирует подготовить 120 тысяч срочников, которых можно будет отправить в Украину, чтобы восполнить потери среди мобилизованных. Именно для этого президент РФ Владимир Путин и не отменяет официально указ о частичной мобилизации.

Потери России в войне

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, потери РФ на войне против Украины среди личного состава на 25 ноября уже составляют 86 150 человек.

Российские власти утверждают, что на войне погибли якобы только 5937 военных.

Путин на встрече с якобы матерям участников войны против Украины сравнил потери личного состава РФ со смертями в ДТП и от алкоголизма.

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