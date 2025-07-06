Под ударом был, в частности, Новобаварский район города.

Ночью 6 июля российские оккупационные войска атаковали Харьков дронами. В городе были слышны мощные взрывы.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, под ударом были Шевченковский, Киевский и Новобаварский районы города. В последнем в результате атаки РФ пострадала 46-летняя женщина, ей оказывают необходимую помощь.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов информировал, что в Новобаварском районе города под ударом оказался частный сектор.

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В то же время в Шевченковском районе, по данным Олега Синегубова, на местах попаданий возникли пожары. Информация о пострадавших уточняется.

Массированному удару дронами подверглась и Балаклея Харьковской области, пишет "Суспільне". Начальник ГВА Виталий Карабанов сообщил, что возникло возгорание сухостоя. По предварительной информации, пострадавших нет.

Атаки РФ по Украине

Под ударом этой ночью находится не только Харьков. Враг также терроризировал Запорожскую область.

По данным главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, россияне атаковали "Шахедами" Запорожье и Запорожский район. Он добавил, что повреждено частное предприятие, фермерское хозяйство и складские помещения.

Из-за российского террора возникли пожары.

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