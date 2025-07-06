С учетом этой геополитической ситуации, НАТО не будет в состоянии защитить себя, если продолжит придерживаться старых 2% расходов на оборону, говорит Генсек.

Россия производит в течение трех месяцев втрое больше боеприпасов, чем все страны НАТО за год. Такое заявление сделал генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, комментируя вопрос увеличения расходов на оборону странами-членами до 5%.

"Перед нами стоит огромный геополитический вызов. И это, прежде всего, Россия, которая восстанавливает себя такими темпами и скоростью, которые не имеют аналогов в новейшей истории. Сейчас она производит втрое больше боеприпасов за три месяца, чем все НАТО за год. Это невыносимо, но россияне работают вместе с северокорейцами, с китайцами и иранцами, с муллами, ведя эту неспровоцированную агрессивную войну против Украины. Поэтому здесь Индо-Тихоокеанский регион и ваша Атлантика становятся все более и более взаимосвязанными", – пояснил он в интервью The New York Times.

Рютте также упомянул о том, что Китай "положил глаз на Тайвань". По его словам, с учетом этой геополитической ситуации, НАТО не будет в состоянии защитить себя, если продолжит придерживаться старых 2% расходов на оборону.

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"Поэтому, когда речь идет об основных оборонных расходах, мы должны увеличить их до 3,5 процента. И потом, конечно, все расходы, связанные с обороной. Нам нужно развивать оборонно-промышленную базу. Нам нужно тратить деньги на кибернетику, на гибридное оружие. Нам нужно готовить наше общество в целом, а не только армию. Это дополнительные 1,5 процента, которые ведут к 5 процентам. Да, да, это огромная сумма расходов. Но если мы этого не сделаем, нам придется учить русский язык", – констатировал генсек НАТО.

Производство оружия в России

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди прогнозирует, что Россия в будущем сможет запускать по Украине 1000 "Шахедов" в сутки и даже больше. По его словам, об этом свидетельствует анализ разведданных.

В то же время наладить производство стратегических бомбардировщиков Россия не сможет, считает военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых. Он пояснил, что в свое время Россия даже в сотрудничестве с западными странами не смогла разработать новый гражданский самолет.

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