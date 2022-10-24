Наводя российские ракеты, военные инженеры, среди которых перспективные программисты, становятся ключевыми анонимными действующими лицами, позволяющими Путину вести агрессивную войну. Но расследователям удалось узнать имена этих убийц на удаленке.

Россия наносит удары "высокоточными" ракетами по жилым массивам и гражданской инфраструктуре Украины. Такие атаки оккупантов, в частности, происходили 10 октября, тогда 20 мирных жителей были убиты и 108 ранены; на следующий день было нанесено еще около 30 ударов ракетами по украинским городам; прилет "Калибра" в Виннице 14 июля унес жизни 27 мирных жителей; 26 июня несколько управляемых ракет попали в жилой район Киева.

Журналистам-расследователям The lnsider, Bellingcat и Der Spiegel удалось выяснить, кто наводит эти ракеты на гражданские объекты. Речь идет о секретном подразделении в составе Главного вычислительного центра (ГВЦ) Вооруженных сил России, определяющее полетные задания для высокоточных ракет.

Расследователи путем детализации звонков, сопоставимых с обстрелами Украины, идентифицировали 30 военных российских инженеров, большинство из которых молодые мужчины и женщины с бэкграундом в сфере информационных технологий и даже в разработке компьютерных игр. Журналисты установили имена и должности этих военных преступников.

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Наводчики ракет из Главного вычислительного центра: кто они

Журналисты отмечают, что в открытых источниках вряд ли найдется информация о ГВЦ. Им удалось узнать, что все ракетчики, поступившие на службу в Главный вычислительный центр, зарегистрированы как проживающие и работающие по адресу Знаменка, 19, в Москве - официальному адресу Генштаба Вооруженных сил России.

Функции ГВЦ в военных изданиях описывают как "предоставление ИТ-услуг" и "автоматизация ВС РФ". Среди его сотрудников, как выяснили расследователи, есть не только военные, а и люди с опытом гражданской работы в качестве корпоративных айтишников или даже гейм-дизайнеров.

Журналисты изучили метаданные телефонных разговоров начальника центра генерал-майора Роберта Баранова. И оказалось, что каждый раз перед запусками крылатых ракет в период с 24 февраля по конец апреля 2022 года ему звонили с одного конкретного номера, и он принадлежит полковнику Игорю Багнюку, зарегистрированому по тому же адресу, что и другие установленные офицеры ГВЦ - на Знаменке, 19. Затем были изучены метаданные звонков Багнюка – оказалось, он интенсивно общался с более чем 20 военными инженерами и айтишниками из ГВЦ. Так и была реконструирована исследователями The lnsider, Bellingcat и Der Spiegel команда из 33 военных инженеров, подчиняющихся полковнику Багнюку.

"Кроме того, проанализировав эти данные, мы смогли связать многие отдельные удары крылатыми ракетами с конкретными подразделениями ГВЦ и обнаружили корреляцию между типом ракет и конкретными сотрудниками ГВЦ", - отмечают журналисты.

Как видим, выявленное исследователями подразделение ГВЦ состоит из трех команд, каждая из которых программирует траектории полета одного конкретного типа высокоточных ракет:

ЗМ-14 ("Калибр", морского базирования) – майор Иван Попов, майор Матвей Любавин, лейтенант Екатерина Чугунова, капитан Сергей Ильин, капитан Юрий Никонов, старший лейтенант Дмитрий Тихонов;

9М728 (он же Р-500, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" (наземного базирования) - майор Павел Обухов, капитан Эльвира Обухова, майор Никита Поплавский, капитан Виктор Яскелайнен, лейтенант Александр Григорян, лейтенант Владимир Петров;

Х-101 (воздушного базирования) – капитан Артем Чернов, капитан Алексей Бетехтин, майор Андрей Иванютин, майор Никита Поплавский.

И, собственно, глава ГВЦ генерал Роберт Баранов, полковник Игорь Багнюк из подразделения целеуказания и подполковник Антон Тимашинов.

Военные преступники отрицают причастность к ГВЦ в телефонных звонках

The lnsider попытался связываться с наводчиками по телефонам из полученного биллинга, все они признали, что эти телефонные номера принадлежат им, но категорически отрицали, что работают в Главном вычислительном центре и имеют какое-либо отношение к обстрелам Украины. Ильин называл себя сантехником, лейтенант Артем Веденов утверждает, что работает на свиноферме, капитан Юрий Никонов заявил, что является водителем автобуса, майор Иван Попов заявил, что он только учится программировать на "Питоне", лейтенант Екатерина Чугунова говорит, что у нее цветочная лавка.

Но когда журналисты The lnsider продемонстрировали некоторым из наводчиков фото, где они стоят в военной форме со знаком вычислительного центра, это привело их в полное замешательство.

Но один из инженеров согласился поделиться с расследователями на условиях анонимности некоторой контекстной информацией и несколькими фотографиями маршрутно-вычислительного блока ГВЦ, стоящего перед зданием Министерства обороны РФ в Москве.

Биографии убийц на удаленке, наводящих управляемые ракеты на украинские гражданские объекты

Военные инженеры, программирующие траектории управляемых ракет, имеют очень разный опыт. Это как профессиональные военные, так и люди с гражданскими профессиями, связанными с IT.

Командир ГВЦ. Игорь Багнюк родился в 1982 году в Риге, в 2004 году окончил Серпуховский филиал Академии РВСН, специализирующийся на информационных системах для российских ракет. Багнюк служил в воинской части 29692 (2027-й авиационно-технический склад) под Владимиром, пока в какой-то момент, не позднее 2010 года, его не перевели в Москву для службы в ГВЦ.

Медали на его фотографии, полученной от одного из сотрудников ГВЦ, показывают, что Багнюк был награжден медалью "За участие в боевых действиях в Сирии". Эта медаль вручается российским военнослужащим с 2015 года (Россия не раз использовала управляемые ракеты в Сирии, например, при ударах по Алеппо в 2016 году).

Багнюк - не единственный сотрудник ГВЦ, отличившийся в Сирии, выяснили расследователи. Так, например, на опубликованной Кремлем фотографии встречи Владимира Путина и Башара Асада в Дамаске в январе 2021 года в российском военном командном центре в Сирии, можно обнаружить майора Андрея Иванютина, члена подразделения ГВЦ, с которым Багнюк активно общается во время полномасштабной войны.

Расследователи восстановили хронологию звонков и наведения ракет по украинским городам

Накануне массированного ракетного удара 10 октября по Украине была замечена телефонная активность Багнюка и его подчиненных, начиная со 2 октября и заканчивая 9-м. В последнюю дату инженерам-наводчикам было сделано 11 звонков. О чем это свидетельствует? О том, что эти удары планировались минимум неделю и не могли быть следствием подрыва Крымского моста 8 октября 2022 года.

"9 октября непосредствено перед ракетными ударами Багнюк последовательно обзвонил трех офицеров-инженеров из группы ГВЦ, каждый из которых специализировался на одном из трех типов крылатых ракет", - подчеркивают исследователи.

Багнюк звонил капитану Алексею Михайлову, затем – майору Матвею Любавину. Причем последнему на стационарный рабочий телефон после 15:00, и тот находился на рабочем месте в воскресенье после 15:00.

Как вычислили журналисты, после почти двухчасовой паузы в 17:10 Багнюку позвонил один из заместителей командира ГВЦ полковник Евгений Капшук. Сразу после разговора с начальником, полковник Багнюк позвонил старшему лейтенанту Ольге Чесноковой, члену подгруппы, специализирующейся на крылатых ракетах воздушного базирования Х-101. Багнюк дважды подряд звонил Чесноковой в 17:16 и 17:17, а затем перезванивал своему начальнику полковнику Капшуку в 17:20.

"Таким образом в промежуток между 15:17 и 17:17 полковник Багнюк связался с офицерами кажого из подразделений, специализирующихся на трех типах ракет, которые будут запущены по целям в Украине на следующее утро", - подчеркнули расследователи.

Выяснилось, что после этого Багнюк отправился в свой кабинет на Знаменке, 19, в штаб-квартире Генштаба. Там он находился, судя по метаданным, до позднего вечера. Последний раз он позвонил начальнику ГВЦ генералу Баранову в 21:15, после чего уехал домой. Багнюк вернулся на рабочее место в 5:30 утра 10 октября.

Журналисты установили связь между звонками Багнюка его высшему руководству с надвигающимися крупномасштабными ракетными атаками по территории Украины. Так, Багнюк разговаривал с генералом Барановым 10 сентября в 12:41. Последний звонок Багнюк сделал в 21:20 в ту субботу вечером капитану Алексею Михайлову, специалисту по наведению крылатых ракет комплекса "Искандер". На следующий день, 11 сентября, Минобороны России сообщило, что за последние сутки РФ запустила несколько ракет с "Искандеров" по украинской военной базе на Донбассе. Позже в тот же день - еще 12 крылатых по Украине, что стало первой известной попыткой нанести значительный ущерб энергетической инфраструктуре Украины.

Кроме того, в ночь с 12 на 13 сентября в телефонных записях Багнюка зафиксировали новый шквал звонков – от начальника Капшука и к своим подчиненным. На следующий день Минобороны России опубликовало видеозапись ночного пуска крылатой ракеты комплекса "Искандер" по командному пункту ВСУ.

"Самые ранние звонки между Багнюком и генералом Барановым, установленные нашей командой, датируются 13 марта 2022 года. В то утро они дважды разговаривали между 10:00 и 10:30. Ранее этим утром Россия произвела самый смертоносный залп с начала своего вторжения: 30 ракет Х-101 и "Калибр" привели к гибели не менее 35 и ранению 134 человек на военном полигоне под Львовом", - отмечают расследователи.

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