Правозащитники уже говорят о нарушении конституционных прав россиян.

В Российской Федерации с 1 декабря вступает в силу запрет на разглашение какой-либо информации об армии. Теперь любимые жалобы на плохие условия службы, отсутствии подготовки или недостатка материально-технического обеспечения наносит ущерб РФ.

По данным издания Север. Реалии, недовольных россиян пытаются заставить молчать, в ином случае им грозит статус иноагента со всеми вытекающими. Согласно приказу ФСБ, любые рассказы мобилизованных или их родственников о нехватке одежды, еды, о ржавых автоматах и отсутствии патронов, об угрозах командиров или об отсутствии подготовки перед отправкой в зону боевых действий наносят ущерб России.

"Это кнут для всех авторов видео и заявлений о плохих условиях для мобилизованных, которые сейчас появляются в интернете. Власть в очередной раз закручивает гайки. Это касается не только иностранных агентов, но и обычных граждан, которые тоже могут быть признаны распространителями информации, вредящей Российской Федерации. Этот закон противоречит закону о государственной тайне, в котором ясно сказано, что гостайной не может быть признана информация, касающаяся нарушений прав человека", - отметил глава общественного движения "Гражданин и армия" ​Сергей Кривенко.

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При этом он указал, что в перечне указана информация, которая не является гостайной в России.

Уже есть прецеденты, когда за жалобы на руководство РФ, критику войны в Украине, россиян наказывали рублем. Так, в Батайске суд оштрафовал на 30 тысяч рублей сестру мобилизованного за "дискредитацию" армии. Девушка всего лишь опубликовала на ресурсе "Батайск город" видео ее 23-летнего брата, которого отправили убивать украинцев. Российские военные в ролике пожаловались на командование, которое не обеспечило их вооружением и обмундированием. При этом жены и матери военных написали жалобы на плохое обеспечение и потребовали вернуть мобилизованных.

Кроме того, в армии РФ придумали еще один способ наказывать несговорчивых мобилизованных. Морпехи 155-й бригады написали письмо с жалобой на командование, которое бросает их в "непонятное наступление". Их оставили на позициях в Павловке, которую оккупанты захватили 14 ноября.

"Думаю, они хотят полностью всех неугодных ликвидировать, а во время боевых действий это не проблема, а даже очень легко… Оставляют 100–150 человек, и такое же примерно количество выводят – может, больше. Нас менять не будут, так как мы получили задачу укреплять оборону в Павловке и готовиться к штурму", - рассказал журналистам один из контрактников.

По его словам, у российских военных подавленное состояние из-за большого количества трупов – за время нахождения возле Павловки погибли 450–500 человек. Российский оккупанты пожаловался на постоянные артобстрелы по скоплениям солдат "из-за дебилов офицеров и бесполезных штурмов".

Активистка Совета матерей и жен мобилизованных Ольга Цуканова отметила, что родственники российских военных выступают за отмену приказа ФСБ №547 и уже обратились к президенту, министру обороны и депутатам Госдумы.

"Помимо этого приказа с 1 декабря еще и вступает в силу Федеральный закон о недопущении раскрытия методов работы спецслужб и органов власти в сфере мобилизации. И этот федеральный закон, и 547-й приказ ФСБ фактически отнимает у людей возможность сообщать о любом беспределе, происходящем в армии. Получается, что мама или жена в такой ситуации смогут только по-тихому отдать свое обращение о нарушении в соответствующую инстанцию и ждать ответа. Какие ответы бывают, мы знаем: сплошные отписки. Сообщить об этом СМИ, предав какие-то факты огласке, они уже не смогут. То есть все работает в обратную сторону. Людей, сообщающих о каких-то преступных действиях, могут преследовать по этому закону, а те, кто совершает преступления, они что – останутся безнаказанными?" – возмущена активистка.

Она уверена, что такие приказы нарушают конституционные права людей о доступе к информации, а также открывают путь к преследованию журналистов, которые никакой "дискредитацией" армии не занимаются.

Репресси в России - что известно

В конце сентября редим Путина усилил репрессии из-за объявления частичной мобилизации. Отдельно, усилены полицейские меры.

На дорогах в отдельных регионах выставлены полицейские блокпосты, идут обыски в домах местных жителей, также проводятся поиски людей, которые общаются с украинцами.

Кроме того, с 1 декабря в России вступят в силу поправки к закону об "иностранных агентах", направленные против критиков и оппонентов режима Владимира Путина. Соответствующие поправки Путин утвердил в июле текущего года.

Под путитнские репрессии попадают все неугодные. Так, Иркутске задержали ветерана афганской и чеченской войн Владимира Тимофеева, который критиковал нападение России на Украину.

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