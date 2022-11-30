С 1 декабря в РФ вступят в силу поправки к закону об "иностранных агентах", которые будут использовать для репрессий.

Кремль усилил репрессии в отношении "инакомыслящих", а с 1 декабря в РФ вступят в силу поправки к закону об "иностранных агентах", направленные против критики и оппонентов диктаторскому режиму Владимира Путина.

Как сообщает британская разведка в Twitter, соответствующие поправки Путин утвердил в июле 2022 года. Сам закон был принят еще в 2012 году. Его активно использовали для репрессий против оппонентов режима.

Именно этот закон определил понятие "иностранных агентов" - это физические лица или организации, получившие финансовую поддержку из-за рубежа. Теперь это понятие расширят теми, кто просто находится под неопределенным "влиянием или давлением" иностранных игроков. Минюст сможет публиковать личные данные и адреса "иноагентов", что наверняка будет подвергать их риску преследования.

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"Новые законы еще больше расширят репрессивные полномочия российского государства. Эта тенденция сохраняется с тех пор, как Путин вернулся на пост президента в 2012 году, но резко ускорилась после вторжения в Украину", – заявили в британской разведке.

Разведчики прогнозируют, что Кремль превентивно, чтобы предотвратить усиление внутреннего инакомыслия, поскольку "спецоперация" остается нерешенной проблемой и все больше влияет на повседневную жизнь россиян.

Репрессии в РФ: что известно

В конце сентября редим Путина усилил репрессии из-за объявления частичной мобилизации. Отдельно, усилены полицейские меры.

На дорогах в отдельных регионах выставлены полицейские блокпосты, идут обыски в домах местных жителей, также проводятся поиски людей, которые общаются с украинцами.

Кроме того, Россия активно репрессирует украинцев на захваченных территориях. Самая большая волна репрессий была перед проведением так называемых "референдумов".

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