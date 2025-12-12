Продюсер публично заявила, что гордится им.

Украинский продюсер Елена Мозговая ответила на упреки людей, которые критикуют ее мужа Дэвида Аксельрода.

Она опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию военной формы, отметив на фото страницу певца и композитора. Мозговая отметила, что ее муж был причастен к защите страны еще с начала полномасштабной войны:

"От ТРО с первого дня полномасштабки до Нацгвардии, с перерывами на операции, реабилитации и без перерыва в волонтерстве с 2014. Спасибо тебе, любимый Дэвид Аксельрод, что могу тобой гордиться. А еще странно было слышать от многих за последние дни: "Он же месяц назад был в Брюсселе. Мог бы и остаться там, а не мобилизоваться...".

Как известно, Дэвид Аксельрод и Елена Мозговая официально заключили брак в 2015 году после многолетней истории отношений. Вскоре после свадьбы у них родилась дочь Соломия.

После начала полномасштабного вторжения певец вступил в территориальную оборону, однако во время службы получил тяжелую травму колена в результате неудачного приземления, что привело к операциям и длительной реабилитации, из-за которой артист надолго исчез из публичного пространства.

В 2025 году, после длительного восстановления, Аксельрод впервые снова появился на публике.

